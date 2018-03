Stürmer Janni Serra (20) vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum ist mit einer Erkältung vom Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft im Kosovo (0:0) zurückgekehrt.

Diese zwang den von Borussia Dortmund ausgeliehenen Mittelstürmer am Donnerstag zu einer Trainingspause. Am Freitag gab es allerdings Entwarnung. Der 20-Jährige erklärte gegenüber dieser Redaktion, dass er wieder voll einsatzbereit sei. Einem Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (13:30 Uhr, Sky) steht somit nicht im Weg.