Wegen einer Disziplinlosigkeit wurde BVB-Talent Jadon Sancho für ein Spiel aus dem Kader der englischen U19-Auswahl gestrichen. Sein Verein kündigt ein Gespräch an.

Am vergangen Sonntag feierte Jadon Sancho seinen 18. Geburtstag im Kreise der englischen U19-Nationalmannschaft. Eine Sonderbehandlung erhielt der Jungprofi des Bundesligisten Borussia Dortmund aber nicht. Denn Trainer Paul Simpson hielt Sanchos bevorstehender Ehrentag nicht davon ab, ihn am Samstag aus dem Kader für die Begegnung der Three Lions gegen Lettland zu streichen.

Der Grund dafür war eine Disziplinlosigkeit. Vor dem Länderspiel gegen die Letten erschien der Offensivspieler gemeinsam mit seinem Teamkollegen Phil Foden zu spät zur Mannschaftsbesprechung der Engländer. Die Konsequenz: Beide mussten sich das Spiel von draußen anschauen.

Der Vorfall wurde auch bei seinem Verein registriert. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat inzwischen angekündigt, dass er das Gespräch mit dem Sommer-Neuzugang suchen werde. "Wir werden darüber reden", sagte Zorc den "Ruhr Nachrichten". Dabei nahm er auch den Klub in die Pflicht: "Bei allem Talent gehört auch immer absolut professionelles Auftreten dazu. Das müssen die Jungs lernen. Und es gehört auch zu unseren Aufgaben, ihnen das beizubringen."

Weitreichende Folgen hatte das Zuspätkommen für Sancho nicht. Am Dienstag stand er bei der 0:2-Niederlage gegen Mazedonien wieder auf dem Platz. Der Dortmunder spielte von Beginn an und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.

Der Linksaußen wechselte im August 2017 für rund acht Millionen Euro vom englischen Topklub Manchester City zu den Borussen. Dort trägt er seitdem die Rückennummer 7 des zum FC Barcelona abgewanderten 105-Millionen-Mannes Ousmane Dembélé. Seitdem absolvierte er sechs Bundesliga-Spiele. Dabei gelang ihm eine Torvorlage.

Mit seinem Wechsel von Manchester City in die Bundesliga sorgte Sancho vor allem auf der Britischen Insel für Aufhorchen. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung des Klubs von Star-Trainer Pep Guardiola auszuschlagen und stattdessen in die Bundesliga zu wechseln? "Bei City ist es sehr schwierig, in die erste Mannschaft zu kommen. Ich wollte mir aber alle Möglichkeiten offen halten", erklärte Sancho.