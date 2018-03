Der SV Emmerich-Vrasselt errang am Donnerstag einen 1:0-Sieg über den SV Krechting.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Emmerich-Vrasselt hatte mit 7:1 gesiegt.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SVK Heller und Flak für Voigtländer und Rensing aufliefen, starteten bei Emmerich-Vrasselt Taskiran und Janßen statt Offergeld und Landers.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Beim SV Emmerich-Vrasselt kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marcel Flietel für Mathias Pfände in die Partie. Der Gast ging durch Fabian Berntsen in der 50. Minute in Führung. Am Ende nahm die Emmericher beim SV Krechting einen Auswärtssieg mit.

Durch diese Niederlage fällt Krechting in die Abstiegszone auf Platz 15. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen Emmerich-Vrasselt kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Im Angriff weist der SVK deutliche Schwächen auf, was die nur 29 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Durch den Erfolg rückt der SV Emmerich-Vrasselt auf die zwölfte Position der Bezirksliga Niederrhein 6 vor. Emmerich-Vrasselt bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sieben Unentschieden und elf Pleiten.

Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt der SV Krechting beim SC Buschhausen 1912 an. Für den SV Emmerich-Vrasselt steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen den SC Bocholt 26 (Montag, 15:00 Uhr).