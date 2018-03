Erfolglos ging der Auswärtstermin des SC Bocholt 26 bei RSV Praest über die Bühne.

Bocholt verlor das Match mit 1:4. Das Hinspiel beim SC 26 hatte Praest schlussendlich mit 3:2 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Praest Verbücheln, Döring, Szczepinski und Elders für Küpper, Janssen, Wolff und Heiliger aufliefen, starteten bei Bocholt Dammeier, Wüpping, Mehmetaj, Abdallah und Shahab statt Müller, Eul, Rülfing, Schwung und Simmrow.

Lukas Wenzel war zur Stelle und markierte das 1:0 des SC 26 (1.). Lange währte die Freude des Gastes nicht, denn schon in der achten Minute schoss Dennis Thyssen den Ausgleichstreffer für RSV Praest. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kevin Doos in der 23. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 60. Minute wurde Daniel Vollmer für Dennis Döring eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Doos schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (77.). Mit dem 4:1 sicherte Thyssen Praest nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (85.). Am Schluss siegte der Gastgeber gegen den SC Bocholt 26.

Mit drei Punkten im Gepäck verlässt RSV Praest die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz. Nach fünf sieglosen Spielen ist die Praester wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Praest bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Durch diese Niederlage fällt Bocholt in der Tabelle auf Platz neun. Die schmerzliche Phase des SC 26 dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Donnerstag das Feld als Verlierer. Kommenden Sonntag (15:15 Uhr) muss RSV Praest auswärts antreten. Es geht gegen Blau-Weiß Oberhausen. Kommenden Montag (15:00 Uhr) bekommt der SC Bocholt 26 Besuch vom SV Emmerich-Vrasselt.