Mit leeren Händen endete für BW Dingden die Auswärtspartie gegen den VfB Bottrop.

Der Gastgeber siegte mit 1:0. Mit breiter Brust war Dingden zum Duell mit Bottrop angetreten – der Spielverlauf ließ bei BW Dingden jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte Dingden die Oberhand behalten und einen 3:0-Erfolg davongetragen.

Während beim VfB Bottrop diesmal Müller und Solh für Dämmer und Hücker begannen, standen bei Dingden Holtkamp, Liebrand und van der Heiden statt Schröder, Buers und Buers in der Startelf. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Timo Ameling das Spielfeld in der 60. Minute für Kevin Schneiders verließ. Bei einem Doppelwechsel in der 77. Minute lösten Nico Andreadakis und Hendrik Schloßarek die Teamkollegen Nicolas Albert und Fabian Blanik auf dem Feld ab. 100 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 85. Minute dann endlich die Erlösung – Andreadakis traf zum 1:0 für Bottrop. Am Ende verbuchte die Bottroper gegen BW Dingden einen Sieg.

Trotz der drei Zähler macht der VfB im Klassement keinen Boden gut. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der VfB Bottrop nur vier Zähler.

In der Tabelle liegt Dingden nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gast insgesamt nur vier Zähler. Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von BW Dingden, sodass sie erst 25 Gegentore zuließ. Während Bottrop am nächsten Montag (15:00 Uhr) beim Hamminkelner SV gastiert, duelliert sich BW Dingden zeitgleich mit dem 1. FC Bocholt 2.