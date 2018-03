Das Auswärtsspiel brachte für die TuS Wiescherhöfen keinen einzigen Punkt.

Der FC Frohlinde holte in dieser Partie durch das 2:0 alle drei Zähler. Im Hinspiel hatte Wiescherhöfen die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Beide Trainer schickten ihre Mannschaft jeweils mit einer Veränderung in der Startformation in die Partie. Statt Flaczek stand bei Frohlinde Wachtel auf dem Platz, bei der TuS Wiescherhöfen begann Wündisch für Becker.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Lukas Wohlfarth mit seinem Treffer für eine frühe Führung des FC Frohlinde (6.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 58. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Kevin Brewko spielte Yannik Tielker beim Aufsteiger weiter. Kurz vor Ultimo war noch Dietrich Liskunov zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Frohlinde verantwortlich (82.). Schließlich strich die Frohlinder die Optimalausbeute gegen Wiescherhöfen ein.

Der FC Frohlinde klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Frohlinde deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist der FC Frohlinde in diesem Ranking auf.

Durch diese Niederlage fällt die TuS Wiescherhöfen in der Tabelle auf Platz 14. In den letzten fünf Spielen war für den Gast noch Luft nach oben. Vier von 15 möglichen Zählern sammelte die Wiescherhöfener ein. Vor heimischem Publikum trifft Frohlinde am nächsten Montag auf den VfL Kemminghausen, während Wiescherhöfen am selben Tag den Hombrucher SV in Empfang nimmt.