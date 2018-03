Der VfL Kemminghausen und der SV Sodingen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4.

Die Ausgangslage sprach für Sodingen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Kemminghausen Theisen, Spichal und Lüdtke für Kleine, Schürmann und Schulz aufliefen, startete beim SV Sodingen Weber statt Kaulitzky. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfL Kemminghausen schlägt – bejubelten in der fünften Minute den Treffer von Aaron Spichal zum 1:0. Bei Sodingen kam Julian Kaminski für Tugrul Aydin ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (33.). Davide Basile versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz von Kemminghausen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schockte Marcos Hill den SV Sodingen, als er das Führungstor für den VfL Kemminghausen erzielte (44.). Kemminghausen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Anstelle von Tobias Mauroff war nach Wiederbeginn Christian Mengert für Sodingen im Spiel. Quahib El-Gaouzi machte in der 52. Minute das 3:1 des VfL Kemminghausen perfekt. Kai Patalla war es, der in der 62. Minute den Ball im Tor des Gastgebers unterbrachte. Für Kemminghausen nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Kaminski drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./88.) und sicherte dem SV Sodingen einen Last-Minute-Sieg. Die 3:4-Heimniederlage des VfL Kemminghausen war Realität, als Schiedsrichter Jens Jeromin (Bochum) die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage behält die Kemminghausener den neunten Tabellenplatz. Kemminghausen bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Sodingen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Die Sodinger ist seit vier Spielen unbezwungen. Mit dem Sieg baut der SV Sodingen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sodingen zwölf Siege, vier Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Offensiv kann dem SV Sodingen in der Landesliga Westfalen 3 kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nächster Prüfstein für den VfL Kemminghausen ist der FC Frohlinde (Montag, 15:00 Uhr). Sodingen misst sich am selben Tag mit Arminia Marten (15:00 Uhr).