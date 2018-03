Durch ein 3:0 holte sich der FSV Kettwig zu Hause drei Punkte.

Der Gast SV Leithe hat das Nachsehen. Die Kettwiger ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war der SV Leithe mit 1:7 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der FSV mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Kresken und Heining für Hörster und Heintschel von Heinegg. Auch der SVL baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Brol, Eberhardt und Zeitz anstatt Molzahn, Klein und Kaliski.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ricardo Rotter für den FSV Kettwig zur Führung (45.). Bis Schiedsrichter Deniz Hoppe den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Gerrit Höhl in der 56. Minute für Lukas Kresken eingewechselt wurde. Das 2:0 von Kettwig durfte Louis Henry Huth bejubeln (58.). Bei einem Doppelwechsel in der 81. Minute lösten Niko Klein und Younes Farhat die Teamkollegen Fabian Eberhardt und Caglar Marankoz auf dem Feld ab. Antonius Döbbe überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den FSV (83.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen den SV Leithe ein Dreier heraus.

Die drei Punkte bringen für den FSV Kettwig keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Kettwig sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 15 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Offensiv kann dem FSV in der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 kaum jemand das Wasser reichen, was die 63 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Wann findet Leithe die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den FSV Kettwig setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SVL im Klassement weiter abrutscht. Der SV Leithe musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Insbesondere an vorderster Front kommt die Leither nicht zur Entfaltung, sodass nur 25 erzielte Treffer auf das Konto von Leithe gehen.

Der SVL steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Kettwig mit aktuell 48 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Kommende Woche tritt der FSV bei SC Werden-Heidhausen an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt der SV Leithe Heimrecht gegen den Heisinger SV.