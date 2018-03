Am Donnerstag begrüßte die Reserve des FC Kray die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard.

Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gastgebers aus. Im Hinspiel hatte Mintard einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der FCK II mit fünf Änderungen. Diesmal begannen Böhm, Dallali, Allie, Gossen und Attalauziti für Büscher, Malca, Stoffmehl, Ajibabe und Katranci. Auch Mintard baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Müller und Jenne anstatt Stundner und Krause.

Marco Langer-Jordy ließ sich in der 15. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Blau-Weiß Mintard II. Darius Kretschmann musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Victor Fild weiter. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Mohamed Allie zum Ausgleich für den FC Kray II. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Tim Stoffmehl kam für Yassin Attalauziti – startete Kray II in Durchgang zwei. Jeffry Tatuhey sicherte dem Gastgeber vor 20 Zuschauern in der 77. Minute das zweite Tor. Mit dem 3:1 sicherte Allie dem Absteiger nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (87.). Als Schiedsrichter Dr. Sven Sach die Partie abpfiff, reklamierte die Krayer schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Nach dem errungenen Dreier hat der FCK II Position sechs der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 inne. Nach vier sieglosen Spielen ist der FC Kray II wieder in die Erfolgsspur eingebogen.