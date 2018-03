Erfolgreich brachte der FC Kray den Auswärtstermin beim VfL Rhede über die Bühne und gewann das Match mit 0:2.

Das Hinspiel hatte Kray für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Der VfL nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Behner und Giese statt Tebroke und Ring. Auch der FC Kray tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Tavio Y Huete und Fischer für Elouriachi und Ceka in der Startformation.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Als Berhan Eren in der 67. Minute für Eugen Pirogov auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Dominik Immanuel sicherte Kray vor 90 Zuschauern in der 74. Minute das erste Tor. Für das 2:0 des Gastes sorgte Kevin Steuke, der in Minute 78 zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch Martin Ulankiewicz stand der Auswärtsdreier für den Absteiger. Man hatte sich gegen den VfL Rhede durchgesetzt.

Trotz der Niederlage behält Rhede den elften Tabellenplatz.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht der FCK im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baut die Krayer die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der FC Kray 13 Siege, drei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Am kommenden Montag trifft der VfL auf den SV Schwafheim, Kray spielt am selben Tag gegen den SV Scherpenberg.