Erfolglos ging der Auswärtstermin von AL-ARZ Libanon Essen 08 beim SuS Haarzopf über die Bühne.

AL-ARZ verlor das Match mit 0:2. Im Hinspiel war AL-ARZ Libanon Essen 08 mit 0:6 krachend untergegangen.

Haarzopf nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Kelodzieg statt Neumann. Auch AL-ARZ tauschte auf vier Positionen. Dort standen Tepeci, Khodr, Zein und Atmaca für Siala, Kalaf, Toure und Shikh Aahmad in der Startformation.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. David Strahler und Jonas Lingelbach kamen für die Teamkollegen Marvin Janfelder und Simon Streich zum Wiederanpfiff auf das Feld. Beim SuS Haarzopf kam Mike Lengwehnus für David Kevin Kelodzieg ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (80.). Nach 84 Minuten bejubelten die 55 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den Gastgeber durch Marvin Schütte. Lengwehnus stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Absteiger her (89.). Am Schluss fuhr Haarzopf gegen AL-ARZ Libanon Essen 08 auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der Sieg über AL-ARZ, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SuS Haarzopf von Höherem träumen. Haarzopf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage behält AL-ARZ Libanon Essen 08 den neunten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 66 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Während der SuS Haarzopf am kommenden Sonntag die Tgd Essen-West empfängt, bekommt es AL-ARZ am selben Tag mit dem BV Altenessen zu tun.