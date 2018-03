1:1 hieß es nach 90 Minuten: Das Auswärtsspiel in Verl lief für den Regionalligisten Rot-Weiss Essen nicht wie gewünscht. Und das lag nicht nur an der schweren Anreise.

Im Osterverkehr steckengeblieben, reisten die Bergeborbecker zu spät an, weshalb der Anstoß der Partie um eine Viertelstunde nach hinten geschoben wurde. Wohl auch für den ein oder anderen mitgereisten Fan ein Segen. Gelohnt hat sich die Anreise jedoch nur teilweise. In der Sportclub Arena reichte es am Ende nur zu einem 1:1.

Die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis tat sich über die gesamte Spielzeit auf dem zerpflückten Geläuf - die letzten Heimspiele der Verler mussten aufgrund des ramponierten Rasens nach Wiedenbrück verlagert werden - sichtlich schwer. Genauer gesagt bis zur 62. Minute. Da fasste sich Essens Benjamin Baier ein Herz und traf aus gut 25 Metern.

Der Rest des Spiels verlief nicht nach Plan: Nach etwa einer halben Stunde musste Essens neue Nummer eins Marcel Lenz mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt werden. Zudem traf der Ausgleichstreffer von Phil Choroba mitten ins Herz der Essener. Da half auch die Gelb-Rote Karte gegen Verls Innenverteidiger Julian Stöckner nicht viel weiter. In Überzahl gelang RWE der Siegtreffer nicht.

"Wir wussten, dass in Verl auf uns eine schwere Aufgabe wartet, hier haben sich schon andere die Zähne ausgebissen", wusste auch Essens Trainer Argirios Giannikis."Wir sind durch einen schönen Schuss von Benjamin Baier in Führung gegangen. Danach hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass noch groß etwas anbrennen können." Nach dem Ausgleich hatten die Essener zwar durch einen Volleyschuss von Baier und einem Kopfball von Timo Becker gute Möglichkeiten den dritten Sieg in Folge einzufahren, diese haben sie jedoch verpasst. Giannikis: "In den Minuten in Überzahl haben wir zu kopflos nach vorne gespielt. Aber wir hätten schon in der ersten Halbzeit mehr Intensität dagegensetzen müssen."

Für RWE geht es am kommenden Dienstag weiter. Dann geht es zum nächsten Auswärtsspiel nach Wegberg-Beeck.