Drei Tage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig plagen den VfL Bochum keinerlei Verletzungssorgen.

Auch Stürmer Robbie Kruse ist „frisch und komplett trainiert“, wie VfL-Trainer Robin Dutt am Donnerstag sagte, von seiner Länderspielreise mit der australischen Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Wie bei Australiens 1:4-Niederlage in Norwegen, so wurde Kruse auch beim 0:0 am Dienstag gegen Kolumbien in London in der Schlussphase eingewechselt. Dass der in Sandhausen gesperrte Anthony Losilla am Sonntag in die Bochumer Startelf zurückkehren wird, darf man als sicher ansehen. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, sagte Dutt, „es müsste schon schwer wiegende Gründe geben, um ihn draußen zu lassen“.

Noch nicht entschieden hat sich der 53-Jährige offenbar auf einer der zwei Innenverteidiger-Positionen. Beim 3:2-Erfolg in Sandhausen hatte Jan Gyamerah zu Beginn der zweiten Halbzeit Patrick Fabian ersetzt. Der VfL-Trainer sprach jetzt von einem „Luxusproblem“ und davon, dass Gyamerah eine „super Alternative“ sei. Andererseits habe er „mehrere Wochen zu bewerten und nicht nur die letzten 45 Minuten“.

Grundsätzlich habe sich der Kreis der Kandidaten, die inzwischen für die Startelf in Frage kämen, auf „13, 14 Kandidaten“ erweitert. Dutt erwartet gegen Braunschweig ein weiteres „Duell auf Augenhöhe“ in dieser, was die Leistungsdichte angeht, so engen Zweitligasaison. Die Eintracht verfüge allerdings „über eine Mannschaft, die die Qualität habe, weiter oben zu stehen“ in der Tabelle. Dagegen setzen will der VfL-Trainer die „gute Balance zwischen Ballbesitz und Mentalität“, die seine Mannschaft zuletzt ausgezeichnet habe.