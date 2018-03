Der FC Schalke II wollte in der Oberliga Westfalen nach dem 4:0 gegen Bielefeld II am Donnerstag auch gegen den FC Gütersloh nachlegen.

Die Mannschaft von Trainer Onur Cinel, die derzeit noch nicht weiß, ob sie in der kommenden Saison noch gemeldet wird, konnte zwar nicht gewinnen, dafür in Gütersloh aber zwei Rückstände drehen. Trotzdem zu wenig für die Ansprüche der Schalker. Nach den Osterfeiertagen wird Schalke 04 das Geheimnis lüften, wie es mit der Knappenschmiede weitergeht. Das betrifft sowohl die interne Struktur als auch die Zukunft der U23.

In Gütersloh brachte Lars Schröder das Kellerkind zwei Mal in Führung, Patryk Dragon und Shkemb Miftari glichen für die U23 der Königsblauen aus. In der Tabelle hängt Schalke im Mittelfeld fest. Vorbeigezogen ist unter anderem die Hammer SpVg, die ihr Heimspiel gegen Sprockhövel souverän mit 4:1 gewinnen konnte. Auffällig: Drei Elfmeter gab es in der Partie, alle drei wurden verwandelt.

Einen Rückschlag gab es für Westfalia Herne. Die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann verlor bei der Reserve von Arminia Bielefeld mit 0:2. Almir Kasumovic traf doppelt die die Bielefelder, die damit an Ennepetal vorbeiziehen konnten. Ennepetal verlor in Rheine mit 0:1. Brünninghausen trennte sich in einem weiteren Spiel 1:1 von den Sportfreunden Siegen.

In den späten Spielen am Mittwoch ging es dann an der Spitze weiter. Kaan-Marienborn legte vor und besiegte Rot Weiss Ahlen durch Treffer von Marius Jung und Mats-Lukas Scheld mit 2:0. Der Spitzenreiter ASC Dortmund kann derzeit noch nachlegen. Zur Pause steht es bei der U23 vom SC Paderborn 1:1. Dortmunds Topstürmer Podehl brachte den ASC in Führung, Janik Steringer glich für Paderborn aus.