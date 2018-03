In der Oberliga Niederrhein stand der erste Spieltag nach dem Lizenzverzicht der Sportfreunde Baumberg an. Am 26. Spieltag musste Spitzenreiter Straelen nach Hilden.

Und die Straelener, die unbedingt in die Regionalliga wollen, mussten sich in Hilden mit einem 1:1 begnügen. Alexandris Zissis brachte die Hausherren nach zehn Minuten in Führung, Abdelkarim Aram erzielte wenige Minuten später den Ausgleich. In der Folge konnte der Spitzenreiter nicht mehr nachlegen.

Den Patzer des Tabellenführers konnte die SpVg Schonnebeck nutzen. In Monheim gab es einen klaren 3:0-Auswärtserfolg. Jordi Barrera, Kevin Barra und Damian Bartsch trafen für die Essener, die in der Tabelle auf fünf Punkte an Straelen dran sind - dabei hat die SpVg noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Baumberg hat nach der Entscheidung, keine Lizenz für die Regionalliga beantragen zu wollen, das Spiel in Ratingen mit 1:2 verloren. In einem weiteren Spiel verlor Krefeld-Fischeln bei Jahn Hiesfeld mit 2:4. Für die Krefelder ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits neun Punkte.

Das nächste Ausrufezeichen setzte der ETB SW Essen. Der konnte nach Siegen gegen Schonnebeck und Baumberg auch den SC Düsseldorf-West mit 4:0 schlagen. Wieder im Mittelpunkt. Stürmer Marvin Ellmann, der drei Tore für die Elf vom Uhlenkrug erzielen konnte.

Einen Rückschlag musste der VfB Speldorf verkraften. Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Serie gab es am Bocholter Hünting eine 0:1-Niederlage. Die Bocholter arbeiten weiter daran, den schlechten Saisonstart vergessen zu machen. Aus den letzten 13 Partien gab es nur zwei Niederlagen. In Bocholt fielen Speldorfer Fans negativ auf, weil sie während der Partie Pyrotechnik zündeten.

Neben Bocholt konnte auch der VfB Homberg erneut überzeugen. Die Homberger siegten 3:1 beim Schlusslicht Düsseldorfer SC 99 und kletterten in der Tabelle auf Rang vier.

Im späten Spiel schlug Cronenberg die SSVg Velbert und holte wichtige im Abstiegskampf.