Schalkes Trainer Domenico Tedesco spricht mit höchstem Respekt über den SC Freiburg, der an diesem Samstag (15.30 Uhr) der Gegner in der Arena ist.

“Vor Freiburg muss man alle Hüte ziehen. Das ist nicht normal, was sie seit Jahren schaffen”, sagt Schalke-Trainer Domenico Tedesco und erklärt: “Sie haben jedes Jahr Abgänge von wichtigen Spielern und schaffen es trotzdem, wettbewerbsfähig zu bleiben.” Das schreibt er vor allem der Arbeit seines Kollegen Christian Streich zu.

Eine der herausragenden Qualitäten des Sportclubs: Die Freiburger sind die Laufmaschinen der Liga - in manchen Spielen spulen sie zwischen 122 und 124 Kilometern pro Spiel ab. “Ich glaube”, sagt Schalkes Manager Christian Streich, “die holen gar keinen Spieler, der unter elf Kilometern pro Spiel läuft.” Auch Tedesco warnt vor dieser Qualität: “Das ist eine Freiburger Grundtugend, dass sie viel laufen.” Aber er betont auch: “Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir ebenfalls laufen können.”

Dass die Freiburger in dieser in dieser erst einen Auswärtssieg (in Köln) geholt haben, lässt laut Tedesco nicht auf eine Auswärtsschwäche des Gegners schließen: “Die Freiburger haben in Dortmund 2:2 gespielt und hätten dort vielleicht sogar noch mehr verdient gehabt.” Dieses Duell war am 27. Januar - und kann auch Schalke als Warnung dienen.