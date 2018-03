Am Samstag gastiert Borussia Dortmund beim FC Bayern München (18.30 Uhr). Für die beiden BVB-Spieler wird es eng.

Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) weiterhin um Marco Reus und Abwehrspieler Ömer Toprak. Beiden haben bislang nicht mit der Mannschaft trainiert. Trainer Peter Stöger stellte am Donnerstag klar, dass er einen Einsatz der beiden „eher bezweifelt“.

Ersetzen könnten Reus in der BVB-Offensive Christian Pulisic, Maximilian Philipp, André Schürrle oder auch Jadon Sancho. In der Defensive gehen den Schwarz-Gelben so langsam die Spieler aus – da auch Dan-Axel Zagadou bis zum Saisonende ausfällt. Aber Stöger meinte: „Wir werden ganz sicher nicht Mahmoud Dahoud in die Abwehr stellen.“

Reus spielte eigentlich wie immer beim BVB: stark

Marco Reus war erst Mitte Februar beim 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandanrisses auf den Platz zurückgekehrt. Anschließend spielte er wie immer: stark. Der 28-Jährige erzielte in insgesamt fünf Bundesliga-Partien seit seiner Rückkehr drei Treffer. Nur leidet er nun – eigentlich auch wie immer – wegen seiner langen Verletzungspause unter gesundheitlichen Problemen.

Das ist auch darum bitter für Reus, weil der Nationalspieler unbedingt an der Weltmeisterschaft 2018 im Sommer in Russland teilnehmen möchte. Zuletzt hatte Eurosport-Experte Matthias Sammer erklärt, dass er Reus als festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft sehe. Nur muss er dafür natürlich fit sein.

Gegen den Rekordmeister aus München könnten die Schwarz-Gelben die Qualitäten des Marco Reus in jedem Fall gut gebrauchen. Die Münchner können am Samstag bei einem Sieg über die Borussia die Deutsche Meisterschaft feiern, jedenfalls dann, wenn der FC Schalke am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, Sky) nicht gewinnen kann.