Nach den Osterfeiertagen wird Schalke 04 das Geheimnis lüften, wie es mit der Knappenschmiede weitergeht. Das betrifft sowohl die interne Struktur als auch die Zukunft der U23.

Seit dem Abschied von Oliver Ruhnert im vergangenen Sommer sind Mathias Schober (sportliche Aufgaben) und Till Beckmann (administrativer Bereich) die Leiter der Talent-Ausbildung auf Schalke. Manager Christian Heidel hatte aber mehrfach angedeutet, dass dies noch keine Dauerlösung ist. Eigentlich wollte er den neuen Chef der Knappenschmiede bereits zum Jahreswechsel benennen - das musste verschoben werden. Nun aber steht die neue Struktur: “Wir werden das voraussichtlich in der nächsten Woche bekanntgeben”, sagte Heidel am Donnerstag. Lediglich im Falle von Terminproblemen könne es sich noch bis in die zweite April-Woche hineinziehen.

Im Rahmen dieser “Strukturveränderung”, wie Heidel es nennt, wird Schalke auch verkünden, welche Pläne es für die U23 gibt. Dies hänge miteinander zusammen. Ob Schalke auch in der neuen Saison mit einer zweiten Mannschaft an den Start geht, steht noch nicht fest. Fast alle Spieler der aktuellen U23 haben übrigens für die kommende Saison keinen Vertrag mehr auf Schalke - “es sei denn”, so erklärt Heidel, “die Mannschaft spielt in der Regionalliga.” Diesen Aufstieg noch zu schaffen, ist aber nicht realistisch.

Eine kleine Möglichkeit durch die Hintertür: Sollten die sportlichen Aufsteiger aus wirtschaftlichen Gründen auf den Sprung in die Regionalliga verzichten, könnten andere Mannschaften nachrücken. Aber auch dafür müsste Schalke mindestens Fünfter werden - sportlich noch schlechtere Nachrücker lässt das Regelwerk nicht zu.

Warum Schalke sich als Unterbau für die Profis eigentlich liebend gerne eine gut funktionierende zweite Mannschaft leisten würde, verdeutlicht Sportdirektor Axel Schuster: “Die besten Spieler aus der U19 von Norbert Elgert werden immer von Zweitligisten angefragt. Wenn unsere zweite Mannschaft in der dritten Liga spielen würde, würden diese Talente alle bei uns bleiben.” Doch von der dritten Liga ist Schalke derzeit zwei Klassen entfernt.