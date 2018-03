Der Essener Landesligist FC Kray bastelt bereits am Kader für die kommende Saison. Ein neuer Innenverteidiger unterschreibt für zwei Jahre, ein anderer bleibt.

FC Kray-Sportdirektor Hartmut Fahnenstich konnte am Mittwoch zwei erfreuliche Meldungen an der Essener Buderusstraße verkünden. Abwehrspieler Ioannis Ketsatis wird dem FCK treu bleiben und verlängert seinen Vertrag um zwei weitere Jahre.

"Ioannis war im vergangenen Sommer einer der Ersten, der sich trotz unklarer Zukunft zum FC Kray bekannt hat," erklärte Fahnenstich auf der Internetseite des Landesligisten. "Ein positiv „Verrückter“ mit dem ich schon so einige Schlachten geschlagen habe. Auf ihn kannst du dich immer verlassen und ich bin froh, dass wir mit ihm gemeinsam in den nächsten zwei Jahren unsere Ziele verfolgen können," führt er fort.

Die andere gute Nachricht ist die Verpflichtung von Innenverteidiger Patryck Niedzicki, der im Sommer von Westfalenligist SuS Stadtlohn nach Essen wechseln wird. Der 22-jährige kann neben der Verteidigung auch im defensiven Mittelfeld agieren.

„Hartmut Fahnenstich hatte mich bereits in der Winterpause kontaktiert und nachgefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ab der neuen Saison in Kray zu spielen. Nach unserem ersten Treffen, in dem mir der Verein und die Philosophie erklärt wurde, stand für mich fest, dass ich in der neuen Saison für den FC Kray auflaufen möchte“, erklärte Niedzicki nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Der Verteidiger soll dabei auf einige gute Angebote aus der Oberliga verzichtet haben, weil er die Perspektive sieht, dorthin mit dem FC Kray zurückkehren zu können.