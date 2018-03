Am Mittwochabend trennten sich Arminia Klosterhardt und der 1. FC Köln 1:1 (0:0). Klosterhardt beendete damit in der U19-Bundesliga West die Serie von neun Niederlagen in Folge.

Es war kein schöner Abend, um sich ein Fußballspiel anzuschauen. Es regnete heftig, starke Böhen peitschten über den Kunstrasen. Zu allem Überfluss stand der 1. FC Köln noch im Stau, sodass die Partie rund 20 Minuten später angepfiffen wurde. Zudem war das Hinspiel bei den Gastgebern in schlechter Erinnerung. Mit 0:9 setzte es damals die höchste Saison-Niederlage. Kolsterhardts Trainer Robin Krüger hatte vor der Partie von seiner Mannschaft gefordert, an die Leistung aus dem 2:1-Pokalerfolg gegen den Ligakonkurrenten MSV Duisburg anzuknüpfen. Mit Kampfgeist, einer leidenschaftlichen Abwehr und ausgespielten Kontern wurde die nächste Runde erreicht. Keine Tore in Halbzeit eins Gegen den FC gelang das zu Beginn der Partie noch nicht. Die Kölner erspielten sich zahlreiche Chancen und hatten mit einem Pfostentreffer Pech. Das sah auch der Trainer von Klosterhardt ähnlich: "Wir hatten in der Anfangsphase Schwierigkeiten, rein zu kommen. Ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir dann eine gute Ordnung und Zugriff gefunden", analysierte Krüger. Die Arminia verteidigte höher und hielt den Ball weiter vom eigenen Tor weg. Nennenswerte Torchancen kamen nicht mehr zustande. Daniel Meyer, Trainer der Domstädter, ärgerte sich nach dem Spiel. "Wir haben es in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Wir haben nur ein Problem: Wir machen kein Tor". El Fahmi gleicht aus. Meyer unzufrieden Die zweite Halbzeit gestaltete sich offener, wie auch Krüger befand. "Es wurde vor unserem Tor nicht gefährlicher als vor dem Gegnerischen. Wir haben es über weite Strecken geschafft, den Ball dahin zu verlagern, wo es uns nicht weh tut". Dennoch erziehlte Kaan Caliskaner in der 62. Minute das 1:0 für die Kölner. Meyer fand, dass sich seine Truppe nach der Pause schwer tat und die Führung nicht als "Brustlöser" nutzen konnte. "Wir haben uns zu sehr auf die Hektik und Nickeligkeiten eingelassen. Es war ein wildes Spiel", fasste er zusammen. Die Arminia behielt jedoch anders als gegen Oberhausen (0:7) die Nerven und schlug durch Salim El Fahmi zurück (79.). "Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, die Weichen auf Sieg zu stellen. Mit dem Unentschieden können wir nicht zufrieden sein", schlussfolgerte FC-Trainer Meyer. Sein Gegenüber Robin Krüger sah das naturgemäß anders. "Ich bin sehr sehr zufrieden mit der Leistung und über 90 Minuten war der Punkt für uns verdient", lautete sein Schlusswort zu der Partie. Nach Ostern trifft die Arminia im Abstiegsgipfel auf Viktoria Köln. Der FC spielt dann gegen den VfL Bochum.

