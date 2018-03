Gegen die SSV Buer ist der VfB Günnigfeld vor dem Duell am Donnerstagabend in der Landesliga Westfalen 3 besonders motiviert. Wattenscheid 08 will wieder spielen.

Ungeachtet der jüngsten Ergebnisse und des Tabellenbildes ist das Heimspiel des VfB Günnigfeld gegen den SSV Buer am heutigen Donnerstag (19 Uhr) ein besonderes Match. Warum, das verdeutlicht ein Rückblick auf das Hinspiel. In der 90. Spielminute führte die Mannschaft von Trainer Sascha Wolf mit 2:0. Als der Schiedsrichter nach einer sieben- minütigen Nachspielzeit schließlich abpfiff, durfte Buer einen unglaublichen 3:2-Erfolg bejubeln. Um die Motivation seiner Spieler macht sich Wolf deshalb keine Gedanken. „Es reicht, wenn ich die Aufstellung und das Hinspiel-Ergebnis auf die Tafel schreibe. Für mich persönlich und die Mannschaft war das eine ganz bittere Erfahrung. Wir möchten diese Niederlage unbedingt revidieren.“ Gedanken, dass die Partie ausfallen könnte, macht sich Wolf nicht: „Die Asche ist in einem guten Zustand.“ Wattenscheid 08 will endlich wieder spielen Frederic Raymond und Kevin Reiser stehen nicht zur Verfügung. Auch Gökhan Turan fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade weiter aus. Die genaue Art der Knieverletzung von Vasileios Galanis ist dagegen noch nicht diagnostiziert, der Angreifer ist jedoch zunächst kein Thema. Dafür haben sich mit Max Schreier und Hakan Osma zwei Spieler wieder zurückgemeldet, zumindest Schreier dürfte einen Platz in der Startelf auch sicher haben. Beim Tabellenvorletzten SV Zweckel hofft SW Wattenscheid 08, heute um 19 Uhr wieder in den Meisterschaftsspielbetrieb eingreifen zu können. Durch sechs Spielausfälle ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Meier in die Abstiegszone gerutscht, liegt nur noch einen Punkt und einen Platz über dem Strich. „Der Blick auf die Tabelle ist angesichts der zahlreichen Nachholspiele nur Makulatur“, nimmt Meier das Tabellenbild gelassen: „Wir liegen immer noch vor den Teams auf den Abstiegsplätzen, die bis zu fünf Spiele mehr absolviert haben.“ Dennoch weiß Meier, dass die Partien in Zweckel und am Montag gegen Mengede eine große Bedeutung haben. „Beide Teams liegen hinter uns, wir könnten uns entscheidend absetzen.“ Die Asche ist in einem guten Zustand! Sascha Wolf Personell sieht es nicht so gut aus. Max Steegmann, Ägidius Wieser und Maurice Stiller stehen nicht zu Verfügung, ebenso wie die erkrankten Felix Grabienski und Dominik Raposinho. Zudem bangt Meier um die Einsätze von Ugur Al und Frederic Osei Assibey. Es warten sechs englische Wochen auf die Schwarz-Weißen, gespielt wird jeweils sonntags und donnerstags.

