Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Türkiyemspor Essen und die Tgd Essen-West am Mittwochabend in der Kreisliga A 1 mit dem Endstand von 7:1.

Essen-West war im Hinspiel gegen Türkiyemspor zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen. Dieses Mal lief das Spiel in eine ganz andere Richtung.

Türkiyemspor Essen nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Baghouze, Toprak und Karaca statt Daglioglu, Bayram und Yalcin. Auch die Tgd tauschte auf einer Position. Pijowczyk stand für Giepmann in der Startformation.

33 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Türkiyemspor schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Hasan Fidan zum 1:0. Doppelpack für den Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (25.) markierte Tayfun Gaygusuz wenig später seinen zweiten Treffer (31.). Wenig später kamen Tahsin Taskin und Pascal Giepmann per Doppelwechsel für Yunus Bucuka und Ayoub El Farissi auf Seiten der Tgd Essen-West ins Match (34.). Der Gast verkürzte den Rückstand in der 44. Minute durch einen Elfmeter von Robert Pijowczyk auf 1:3. Mit der Führung für Türkiyemspor Essen ging es in die Kabine. Selbstbewusst kam Türkiyemspor aus der Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schoss Kutsal Türkel das Tor zum 4:1 (48.). Mit dem 5:1 für Türkiyemspor Essen von Soner Toprak hatte das Spiel seinen Sieger in der 87. Minute eigentlich schon gefunden. Türkiyemspor baute die Führung aus, indem Beytullah Bakir zwei Treffer nachlegte (88./90.). Schlussendlich verbuchte Türkiyemspor Essen gegen Essen-West einen überzeugenden Heimerfolg.

Türkiyemspor macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Trotz der Niederlage behält die Tgd den sechsten Tabellenplatz. Die Rückrunde verlief für die Mannschaft von Trainer Dennis Herrmann bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Essen-West noch kein einziges Mal.