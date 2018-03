Durch ein 2:0 holte sich die Reserve von Borussia Mönchengladbach drei Punkte bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der Düsseldorf II Krafft für Kinjo auflief, starteten bei BMG II Rütten, Simakala, Komenda und Nicolas statt Herzog, Hoffmanns, Hiemer und Benes.

Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Kurz nach dem Wiederanpfiff endete schließlich das Warten der Zuschauer, als Charalambos Makridis das 1:0 für Borussia Mönchengladbach II erzielte (55.). Ba-Muaka Simakala versenkte den Ball in der 71. Minute im Netz der Fortuna. Am Schluss siegte Gladbach II gegen Fortuna Düsseldorf II.

Die Düsseldorf II hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Für den Gastgeber sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Trotz des Sieges fällt BMG II in der Tabelle auf Platz neun. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt die Fortuna SC Wiedenbrück, während Borussia Mönchengladbach II am selben Tag gegen FC Wegberg-Beeck das Heimrecht hat.