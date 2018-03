Der historische 10:2-Sieg ist abgehakt. Auf die Schonnebecker wartet am Donnerstag (19:30 Uhr) ein schweres Auswärtsspiel beim 1. FC Monheim. Einige Stammkräfte fehlen wieder wegen einer Grippe.

Lange können die Schwalben ihren historischen 10:2-Sieg über den DSC 99 Düsseldorf nicht genießen. Es geht direkt weiter mit einem Auswärtsspiel beim Tabellen-Sechsten der Oberliga Niederrhein. Für Trainer Dirk Tönnies ist es umso wichtiger, dass "wir das Spiel vernünftig eingeordnet haben. In Monheim wartet ein komplett anderes Kaliber auf uns." Tönnies übertreibt nicht. Mit dem 1. FC Monheim wartet niemand geringeres als die zweitbeste Heimmannschaft der Liga.

Aussetzer, wie bei den beiden Gegentoren gegen den DSC 99, kann sich Schonnebeck also nicht erlauben. "Die beiden Treffer waren ärgerlich und unnötig, sicherlich ein Manko - wenn auch nur ein kleines", bilanzierte er. In der Tat: die Gäste aus der Landeshauptstadt haben zweimal auf das Tor der Essener geschossen und zweimal getroffen. Die Abwehrkette der Schonnebecker sah dabei auch nicht gut aus.

Stammkräfte müssen ersetzt werden

Hinzu kommt, dass es bei der SpVg. Ausfälle gibt. Auch Stammkräfte sind betroffen. Tönnies: "Einige Spieler sind wieder mit einer Grippe angeschlagen." Dazu gehören Georgios Ketsatis, der am vergangenen Sonntag ebenfalls Torschütze war. Auch Markus Heppke und Da Silva Matondo fallen definitiv aus. Stürmer Marius Müller steht ebenfalls nicht zur Verfügung. "Ich hoffe, dass wir die Ausfälle kompensieren können, jedoch bin ich da guter Dinger", erklärt Tönnies.

Die Spielanlage des kommenden Gegners vergleicht er mit der seiner eigenen Mannschaft. "Sie kommen über das Kollektiv, sind mannschaftlich geschlossen und haben einen guten Stürmer vorne drin, so wie wir auch", berichtet Tönnies. Zudem ist er der Meinung, dass am Donnerstag gegen Monheim die Tagesform und auch die Fitness seiner Mannschaft entscheiden wird. "Bisher haben wir auch nur eine Trainingseinheit absolviert, bei der hauptsächlich die Regeneration auf der Tagesordnung stand. Dazu kommt, dass viele der Jungs ja am Donnerstag noch arbeiten, da werden die ersten zehn Minuten in Monheim entscheidend sein."