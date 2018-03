Nach der Länderspielpause steht in der Bundesliga der 28. Spieltag an.

Für RS wird der Spieltag von Moderator Guido Cantz getippt, der aktuell mit seinem Programm auf Tour ist.

Der Entertainer geht mit seinem Jubiläumsprogramm mit Höhepunkten aus über 25 plus zwei Jahren Comedy-Karriere in die Verlängerung. Seit er 1991 anfing, als Redner im Kölner Karneval (bis zu 250 Auftritte pro Jahr) die Bühne unsicher zu machen, hat seine Comedy-Karriere Fahrt aufgenommen.

Seit 1998 ist er als Comedian und Moderator regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Neben zahlreichen Gastauftritten in Comedy- und Satire-Shows wie „Quatsch Comedy Club“, „TV Total“, „Ottis Schlachthof“ oder „Genial daneben“ präsentiert er als Moderator eigene Unterhaltungs-Formate. So moderierte er die Shows „Karnevalissimo“ (ZDF) „Kenn ich“ (Kabel 1), „Die Edgar Wallace Show“ (Kabel 1) und „Deal or no deal“ (SAT 1). Seit 2010 präsentiert er live die Samstag-Abend-Show „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD.

Seit 2006 tourt das Mitglied der Altherrenmannschaft des SSV Troisdorf 05 mit einem eigenen Bühnenprogrammen in ganz Deutschland. Er tritt zudem regelmäßig (gemeinsam mit Ex-Profis wie Wolfgang Overath, Stefan Kuntz oder Darius Wosz) für die LOTTO-Elf Rheinlandpfalz für einen guten Zweck an.

Tour-Termine 2018:

19.04.2018 Köln-Wahn / Eltzhof

26.04.2018 Herne / Kulturzentrum

03.05.2018 Neuss / Stadthalle

06.05.2018 Soest / Stadthalle

07.06.2018 Oberhausen / Ebertbad

08.06.2018 Langenfeld / Schauplatz

05.09.2018 Dortmund / Spiegelzelt

06.09.2018 Dortmund / Spiegelzelt