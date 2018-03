Die deutschen U21-Fußballer kommt im Kosovo nur über ein Remis hinaus. Das Team um BVB-Profi Mahmoud Dahoud muss um die EM-Teilnahme zittern.

Deutschlands U21-Fußballer haben bei Außenseiter Kosovo den sechsten Sieg in der EM-Qualifikation verpasst und einen herben Dämpfer auf dem Weg zur Endrunde 2019 kassiert. Der Europameister kam am Dienstag in Mitrovica nur zu einem 0:0 gegen den U21-Neuling.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Stefan Kuntz blieb damit im siebten Quali-Spiel zum zweiten Mal ohne Sieg. Die Qualifikationsgruppe führt die DFB-Auswahl mit 16 Zählern zwar weiter an, Irland kann aber noch an die DFB-Elf heranrücken. Bei den Gästen standen Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund sowie Alexander Nübel und Cedric Teuchert vom FC Schalke 04 in der Startelf. Janni Serra und Philipp Ochs, beide im Kader des VfL Bochum, wurden eingewechselt.

Gegen die defensivstarken Kosovaren tat sich die deutsche Mannschaft vor rund 7500 Zuschauern enorm schwer und agierte offensiv viel zu ideenlos.