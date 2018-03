Fußball-Drittligist SC Paderborn hat die Chance vergeben, seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen.

Der frühere Bundesligist musste sich i Nachholspiel bei Aufsteiger SV Meppen mit einem 0:0 begnügen und liegt nur noch zwei Punkte vor dem ersten Verfolger SV Wehen Wiesbaden, der beim stark abstiegsbedrohten Chemnitzer FC 4:1 (0:1) gewann.

Mit drei Toren innerhalb von sieben Minuten sicherten sich die Hessen den Sieg und zogen am 1. FC Magdeburg (60 Zähler) vorbei auf Rang zwei. Doch Magdeburg, das zwei Spiele weniger absolviert hat, kann bereits am Mittwoch gegen den FSV Zwickau nachziehen. In der dritten Partie des Tages gewannen die Würzburger Kickers bei Carl Zeiss Jena mit 2:1 (2:0).