MSV-Trainer Ilia Gruev steht heute wieder auf dem Trainingsplatz. Der Chefcoach der Zebras kehrt aus seiner bulgarischen Heimat zurück.

Dort hat er einen Lizenzlehrgang absolviert. Ab 13.30 Uhr leitet er die reguläre Übungseinheit seiner Zweitliga-Kicker. Ob er dort dann auch Fabian Schnellhardt begrüßen kann, ist offen. Der Mittelfeldmann soll nach seiner Knöchelverletzung heute wieder einsteigen, doch dies ist fraglich und damit ebenso seine Einsatzfähigkeit am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die erkrankten Dan-Patrick Poggenberg und Daniel Davari konnten gestern nur individuell trainieren; Youngster Lukas Daschner meldete sich mit grippalem Infekt ab.

Josef Schwickert, einst 2. Vorsitzender des MSV, ist am 22. März im Alter von 94 Jahren verstorben. Im Vorfeld der Bundesliga-Gründung 1963 gehörte er zu den Verfechtern einer Beteiligung des MSV an der neuen Spielklasse, was vereinsintern nicht unumstritten war. „Er war darüber hinaus für uns Spieler vor allem aber auch ein wichtiger und idealer Ansprechpartner“, erinnert sich Günter Preuß, Kapitän der Vizemeistermannschaft von 1964.

Dennis Gerritzen ist neuer Leiter der Abteilung Frauenfußball beim MSV Duisburg. Sein Name und sein Gesicht mögen nicht allgemein bekannt sein, obwohl er ständiger Gast bei den Heimspielen der Profis ist – Gerritzen ist der Mann im Kostüm von Maskottchen Ennatz. Gewählt wurden außerdem Nico Schütte als stellvertretender Abteilungsleiter, Matthias Höppner (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Eckart Schuster als Jugendwart, Olaf Steuten als Schriftführer und Hans-Peter Agreiter als Kassenwart.