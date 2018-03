Weiterhin sehr gut ist die Personallage beim VfL Bochum vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.

Kehrt Stürmer Robbie Kruse auch noch gesund und munter vom Testspiel der Australier gegen Kolumbien in London zurück, dann wird Robin Dutt am Sonntag wieder aus dem Vollen schöpfen dürfen.

Bleibt es so, wird Dutt vermutlich nur eine Änderung in der Startelf vornehmen. Beim 3:2 in Sandhausen begann Vitaly Janelt anstelle des gesperrten Anthony Losilla, jetzt steht der Franzose aber wieder zur Verfügung und wird wohl auch spielen. Schließlich hat Losilla 24 der bislang 27 Punktespiele absolviert. Ob Jan Gyamerah, der in Sandhausen eingewechselt worden war, für die Startelf in Betracht kommt, ist noch offen.

Beim Gegner Braunschweig bangt man dagegen um den Einsatz eines Nationalspielers. Christoffer Nyman, der immer mal wieder von muskulären Problemen geplagt wird und auch deshalb erst 18 Einsätze in dieser Spielzeit zu verbuchen hat, ist bereits von der schwedischen Auswahl zurückgekehrt und wird auf die WM-Vorbereitungsspiele gegen Chile und in Rumänien verzichten. Nyman konnte am Dienstag nicht mittrainieren.

Besonders torhungrig war die Eintracht im Testspiel gegen Pogon Stettin nicht. Man trennte sich torlos voneinander, während sich der VfL Bochum ja in Leverkusen eine 2:5-Niederlage eingehandelt hatte. „Die Erwartungshaltung“, sagte anschließend VfL-Trainer Robin Dutt, sei aber auch „nicht sehr hoch“ gewesen. In erster Linie ging es darum, den Akteuren, die nicht regelmäßig zum Zuge kommen, Spielpraxis zu verschaffen.

Die hat auf Seiten der Eintracht auch Kapitän Ken Reichel bekommen. Einer der torgefährlichsten Außenverteidiger der Liga, der in der vorherigen Saison siebenmal getroffen hatte, musste zweimal verletzt aussetzen, wird aber wohl in Bochum wieder spielen können.