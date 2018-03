Das ist eine Hiobsbotschaft: Dominik Varlemann, Torhüter bei Fußball-Landesligist DJK Arminia Klosterhardt, fällt mit einem Kreuzbandriss auf unbestimmte Zeit aus.

Der 20-Jährige zog sich die Verletzung im Kreispokal-Viertelfinale bei Blau-Weiß Oberhausen Mitte März bei einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Gegenspieler zu. „Dass etwas am Knie sein musste, war klar. Aber damit habe ich nun überhaupt nicht gerechnet“, zeigt sich Varlemanns Trainer Marcus Behnert ob der Diagnose schockiert.

Die Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten ist in Stein gemeißelt. Unklar ist dagegen derzeit noch, ob das in Mitleidenschaft gezogene hintere Kreuzband operiert oder konservativ behandelt wird. So oder so: Die Arminia-Familie und unsere Redaktion wünschen schnelle und vollständige Genesung.