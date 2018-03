Mit nur 14 fitten Spielern geht der SSV Buer personell auf dem Zahnfleisch und muss den Negativtrend in der Landesliga Westfalen stoppen. Es wartet der ambitionierte VfB Günnigfeld.

Am Donnerstag (29.3., 19 Uhr) steht das nächste wegweisende Duell für die Mannschaft von Trainer Holger Siska auf dem Programm. Die Bueraner sind dann beim VfB Günnigfeld zu Gast, die sich noch Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen. So einen Platz hatte der SSV vor der Winterpause auch inne. Doch dann folgte der Einbruch. Seit Anfang des Jahres hat die Siska-Elf kein Liga-Spiel mehr gewonnen. Inzwischen ist das Team von der Löchterheide sechs Spiele ohne Sieg.

Glücklos und Personalnot

Für Siska gibt es mehrere Faktoren, die seine Mannschaft in diese Situation gebracht haben. Es fehlt aktuell am Spielglück. Entscheidende Spielszenen verlaufen gegen die Bueraner. So wurde gegen den TuS Wiescherhöfen und die SpVgg. Horsthausen jeweils ein Elfmeter verschossen, "mit dem eine Führung möglich gewesen wäre. Das lenkt ein Spiel dann in ganz andere Bahnen", erklärt Siska. Eine mentale Blockade seiner Mannschaft will er auch nicht ausschließen. "Natürlich ist es irgendwann auch eine Kopfsache, wenn du so viele Partien nicht gewinnst. Umso wichtiger ist es, mal wieder in Führung zu gehen", betont der Trainer.

Als den weitaus erheblicheren Grund für den Negativtrend gibt der SSV-Trainer die Personalprobleme an. "Uns stehen nur noch 14 Spieler aus dem eigentlichen Kader zu Verfügung", klagt er. Er bekommt also nur mit Mühe überhaupt eine vernünftige Startelf zusammen: "Jede Verletzung und jeder Ausfall trifft uns umso mehr. Wir befinden uns in einer Phase, in der wir dem kleinen Kader Tribut zollen. Die Ergebnisse spiegeln das wider." Die restlichen Spieler rekrutiert Siska dann aus der U19 des SSV.

Zahl der Sommer-Neuzugänge überwiegt

Von Zielsetzungen für die laufende Saison möchte Siska daher aktuell nicht sprechen. "Die Priorität liegt darauf, dass sich die Jungs wieder Selbstvertrauen holen und Sicherheit gewinnen. Dann müssen wir zusehen, aus der Abwärtsspirale zu kommen. Mit der Personaldecke, die wir haben, wäre es eine außerordentliche Leistung gewesen, bis zum letzten Spieltag oben mitzumischen", räumt er ein.

Für die kommende Spielzeit ist darum mit einigen Veränderungen zu rechnen. Der Trainer des SSV Buer bestätigte, dass die Planungen für die neue Saison bereits weit fortgeschritten seien. "Stand jetzt rechnen wir mit vier bis acht Neuzugängen und einem Spieler, der den Verein verlassen wird", kündigt Siska an.