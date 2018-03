Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl ist für Sportwettenanbieter bwin mit Quote 2,00 klarer Favorit auf die Nachfolge von Jupp Heynckes als Trainer beim FC Bayern München ab der kommenden Saison.

Als weiteren ernsthaften Kandidaten für das Traineramt beim Rekordmeister notiert bwin den früheren FCB-Spieler und aktuellen Frankfurt-Trainer Niko Kovac, der mit Quote 5,00 notiert ist. Entscheidet sich Triple-Trainer Heynckes doch noch für eine Fortsetzung seiner Trainerlaufbahn über das Saisonende hinaus, zahlt bwin ebenfalls das 5,00-Fache des Einsatzes zurück.

Quote 6,50 bei Tuchel-Rückzieher – Christian Streich mit Quote 41,00

Auch einen Rückzieher von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel von der bereits erteilten Absage an den Rekordmeister hält bwin mit Quote 6,50 noch möglich. Während eine Verpflichtung von Felix Magath mit Quote 101,00 eher unwahrscheinlich ist, räumt bwin Bundestrainer Joachim Löw (Quote 19,00) sowie Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann (beide Quote 21,00) zumindest Außenseiterchancen ein. Außenseiter ist auch Christian Streich. Sitzt der Kulttrainer vom SC Freiburg in der kommenden Saison auf der Bank des FC Bayern, zahlt bwin das 41,00-Fache des Einsatzes zurück.



Wer wird neuer Trainer beim FC Bayern?

Ralph Hasenhüttl (2.00)

Niko Kovac (5.00)

Jupp Heynckes (5.00)

Thomas Tuchel (6.50)

Mauricio Pochettino (7.00)

Lucien Favre (10.00)

Joachim Löw (19.00)

Jürgen Klopp (21.00)

Julian Nagelsmann (21.00)

José Mourinho (29.00)

...

Christian Steich (41.00)

...

Felix Magath (101.00)