Für Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens ist der Weg in den Aufsichtsrat der Königsblauen frei.

Stevens wird bei der Schalker Jahreshauptversammlung am 3. Juni in der Arena für einen Posten im Aufsichtsrat kandidieren, nachdem die letzte Hürde nun aus dem Weg geräumt ist: Der Wahlausschuss nominierte den 64-Jährigen als einen von vier Kandidaten, die zur Wahl zugelassen sind.

Neben Stevens kandidieren auch Ilona Caroli (74), der Banker Moritz Dörnemann (36) und der bisherige Aufsichtsrat Thomas Wiese (51) für insgesamt zwei zu vergebende Posten. Nicht zugelassen wurden unter anderem Ex-Nationalspieler Rüdiger Abramczik, der seine Kandidatur zuletzt in der WAZ angekündigt hatte, sowie der bisherige Aufsichtsrat Andreas Horn. Bei der Versammlung am 3. Juni werden die Plätze von Wiese und Horn besetzt. Horn hatte sich in den vergangenen Monaten eine juristische Auseinandersetzung mit Schalke geliefert.

Dass Huub Stevens von der Mitgliederversammlung gewählt wird, gilt als sicher: Zu groß sind die Verdienste des Schalker Jahrhundert-Trainers um die Königsblauen. Schalkes Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt für eine Kandidatur von Stevens ausgesprochen. Mit dem Niederländer soll mehr sportliche Kompetenz in das Gremium einziehen.