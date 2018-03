Fußball-Bezirksligist Blau-Weiß Mintard hat einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Die Mülheimer verpflichten David Möllmann vom SC 1920 Oberhausen.

Das ist ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt: Bezirksligist Blau-Weiß Mintard rüstet sich für das große Ziel Landesliga-Aufstieg mit einem echten Hochkaräter. David Möllmann (25) wechselt vom Bezirksligisten SC 1920 Oberhausen nach Mülheim.

Der jüngere Sohn des derzeit vereinslosen Kulttrainers Thorsten Möllmann kommt mit einer eingebauten Torgarantie. In der vergangenen Saison führte er den Spielclub mit unglaublichen 62 Toren zurück in die Bezirksliga. Damit stellte er im Oberhausener Amateurfußball eine neue Rekordmarke auf. In der aktuellen Bezirksliga-Spielzeit hat der offensive Mittelfeldspieler zehn Treffer auf seinem Konto.

Nun hat sich Möllmann für einen Wechsel entschieden. Er schließt sich zur kommenden Saison den ambitionierten Blau-Weißen an, die in der Bezirksliga Gruppe 3 auf Platz vier stehen. Der Relegationsplatz ist neun Zähler entfernt. In der kommenden Saison soll mit Trainer-Rückkehrer Marco Guglielmi, der aktuell noch beim Landesligisten ESC Rellinghausen arbeitet, der Angriff erfolgen. "Wir sind gerade dabei, in Mintard etwas auf die Beine zu stellen. Mit David haben wir einen Top-Spieler für diese Liga verpflichtet. Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagt Guglielmi.

Brings und Lierhaus verlängern

Möllmann wird erstmals in seiner Seniorenzeit außerhalb von seiner Heimatstadt Oberhausen spielen. Er suchte eine neue Herausforderung und hat sie in Mülheim gefunden: "Die Gespräche mit Marco Guglielmi und Thomas Berzki waren sehr gut. Aber auch Spieler wie Marco Brings oder Mathias Lierhaus haben dazu beigetragen, dass ich komme. Nachdem ich den SC20 in die Bezirksliga führen konnte, war ein Wechsel nach Mintard in meinem Alter jetzt der richtige Schritt", begründet Möllmann seinen Wechsel.

Das von ihm erwähnte Spieler-Duo Lierhaus und Brings wird dem Verein auch in der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen. Beide Leistungsträger haben ihre Verträge verlängert und wollen zusammen mit Möllmann ein erfolgreiches Offensiv-Trio bilden, das den Verein in die Landesliga führt.