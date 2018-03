Das Revier-Derby am 15. April wirft natürlich bereits jetzt seine Schatten voraus.

Mit einer besonderen Aktion will der Fanclub „Borussia Dortmund seit 1974“ etwas zur Beruhigung der Rivalität zwischen Schalke 04 und dem BVB beitragen. Der BVB-Fanclub spendet 1009 Euro an die „Arche Noah“ in Gelsenkirchen, einem Hospiz für Kinder.

Seit Jahren setzt sich besagter Fanclub bereits für soziale, karitative und wohltätige Aktionen ein und sammelt Geld auf Auswärtsfahrten und Fanclubveranstaltungen. Jetzt kommt das Geld einer Einrichtung in Gelsenkirchen zugute nach dem Motto: „In den Farben getrennt, in der Sache vereint.“ Ein schöner Anstoß für das 175. Derby am 15. April.