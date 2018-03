Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang hat bei den Fans in England für Empörung gesorgt, weil er während einer Autofahrt mit dem Handy filmte.

Pierre-Emerick Aubameyang ist dafür bekannt, auch neben dem Rasen regelmäßig für Schlagzeilen zu Sorgen. Jeder Fußballfan kennt inzwischen seinen Fuhrpark, den er auch immer wieder auf den sozialen Netzwerken präsentiert.

Ein Ferrari in schwarz, ein Ferrari in rot oder auch ein vergoldeter Porsche Panamera, der ehemalige Torjäger von Borussia Dortmund, der in der Winterpause aus der Bundesliga zum FC Arsenal nach London wechselte schlug dieses Mal für den Geschmack seiner Fans ein wenig über die Stränge.

Fans reagieren empört

Der Gabuner filmte sich auf Instagram dabei, wie er während der Autofahrt ein Lied sang und schwenkte die Kamera dabei auch auf das Lenkrad vor sich, auf dem das Ferrari-Wappen prangt. Dabei schien er vergessen zu haben, dass die Benutzung des Mobiltelefons am Steuer auch in England verboten ist.

Der Nachrichtensender Sky-Sport stellte das Video bereits kurz nach Aubameyangs Post auf Facebook online:



Viele Fans reagierten bereits in diversen sozialen Netzwerken darauf und unterstellten dem Stürmer fehlerhaftes Verhalten in seiner Vorbildfunktion.