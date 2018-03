Der FC Twente hat auf die sportliche Talfahrt reagiert: Für den Ex-Bochumer Gertjan Verbeek ist es die zweite Beurlaubung in einer Saison.

Der FC Twente hat Gertjan Verbeek in seiner Funktion als Trainer und Sportlichen Leiter mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der niederländische Erstligist zog die Reißleine, nachdem der Verein vor der Länderspielpause auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war. Dieser würde den direkten Abstieg aus der Eredivisie bedeuten.

Unter Verbeek wusste die Mannschaft aus Enschede in der Liga nur einmal zu gewinnen. Zuletzt war der ehemalige Trainer des VfL Bochum und 1. FC Nürnberg in seiner Heimat wegen seiner Tätigkeit als TV-Experte in die Kritik geraten. Erst im Sommer hatte sich der VfL Bochum vom Niederländer getrennt.