Der zuletzt geschonte Nationalspieler Marco Reus soll die Adduktorenbeschwerden überwunden haben. Mit zwei anderen ist bei Borussia Dortmund auch noch im Liga-Endspurt zu rechnen

Auf dem Weg zur Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison warten auf Borussia Dortmund in den nächsten Bundesligawochen entscheidende Spiele. Am Ostersamstag (18.30 Uhr/Sky) geht es zum designierten Meister FC Bayern München, im Anschluss daran trifft die Mannschaft von Trainer Peter Stöger direkt auf den VfB Stuttgart, im Revierderby auf den FC Schalke 04 und auf den Königsklassen-Konkurrenten Bayer Leverkusen. Da werden alle Kräfte benötigt. Wie gut, dass sich rechtzeitig für die große Aufgabe zuletzt versehrte Spieler zurückmelden beziehungsweise auf einen Einsatz noch in dieser Saison hoffen lassen.

Die größte kurzfristige Hilfe dürfte Marco Reus sein. Der Nationalspieler hat in Absprache mit Bundestrainer Joachim Löw auf die beiden Länderspiele gegen Spanien und am kommenden Dienstag gegen Brasilien verzichtet, um weiter zu regenerieren. Inzwischen seien auch die Adduktorenbeschwerden weitgehend abgeklungen, schreibt der Kicker. Der 28-Jährige hatte nach seinem Kreuzbandriss mit achtmonatiger Pause gleich neun Partien in nur 34 Tagen absolviert und war zwecks Auffrischung der Kräfte beim Europa-League-Debakel gegen Salzburg ausgewechselt sowie in der Liga gegen Hannover 96 von Stöger erst gar nicht aufgestellt worden. Laut Kicker ist durchaus denkbar, dass Reus am Freitag schon wieder in den Flieger steigt, um mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach München zu reisen.

Für das Spitzenspieler kommt Shinji Kagawa noch nicht infrage, allerdings soll der in der Offensive schmerzlich vermisste Japaner noch in dieser Saison zum Einsatz kommen. Unter Stöger blühte der 28-Jährige stark auf, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere der Teamkollegen vor. Das Sprunggelenk lässt zwar schon seit sechs Wochen keinen Einsatz zu, er könnte jedoch schon bald wieder zum Team stoßen. Die Rückkehr von Andrej Yarmolenko auf den Bundesligarasen könnte laut Kicker Ende April erfolgen. Wegen einer Sehnenverletzung im Fuß hat der Ukrainer, der fleißig Deutsch lernt, seit Ende Januar bereits elf Pflichtspiele verpasst. Er joggt in Brackel allerdings schon wieder seine Runden und könnte bald in das Mannschaftstraining des BVB integriert werden.