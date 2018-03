Amine Harit und Matija Nastasic beim WM-Test ohne Einsatz. Thilo Kehrer sagt auch zweites U21-Spiel ab.

Der erste Teil der Länderspiel-Periode verlief für Schalkes Nationalspieler durchwachsen: Von den zwölf Profis, die derzeit mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs sind, kamen bislang neun zum Einsatz. Cedric Teuchert war für die deutsche U21 der einzige Schalker Torschütze. Am Dienstag steht für fast alle noch ein Spiel an.

In der Startelf ihrer Nationalmannschaften standen sieben Schalker: Zunächst einmal Nabil Bentaleb (spielte 61 Minuten beim 4:1 von Algerien gegen Tansania), Breel Embolo (spielte 73 Minuten beim 1:0 der Schweiz in Griechenland) und Yevhen Konoplyanka (spielte 90 Minuten beim 1:1 der Ukraine gegen Saudi-Arabien). Auch die beiden Österreicher Alessandro Schöpf (spielte 74 Minuten beim 3:0 gegen Slowenien) und Guido Burgstaller (spielte 69 Minuten) sammelten Startelf-Praxis. Außerdem waren Alexander Nübel (90 Minuten) und Cedric Teuchert (75 Minuten) bei der deutschen U21 im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel (3:0) erste Wahl.

Goretzka und Pjace mit Kurzeinsätzen

Eingewechselt wurden: Leon Goretzka, der sich beim 1:1 von Deutschland und Spanien mit einem Kurzeinsatz ab Minute 81 begnügen musste und Marko Pjaca (kam beim 0:2 von Kroatien gegen Peru nach 71 Minuten ins Spiel).

Noch gar nicht gespielt haben Amine Harit (für Marokko) und Matija Nastasic (für Serbien), die sich eigentlich auf ein direktes Duell gefreut hatten: Die beiden Schalker saßen beim 2:1-Sieg der Marokkaner gegen die Serben 90 Minuten auf der Bank. Beide haben jedoch am Dienstag noch einmal eine Chance auf ein Länderspiel, in dem sie sich für den WM-Kader ihrer Länderempfehlen wollen. Dann testen nahezu alle Nationen noch ein zweites Mal. Nur Weston McKennie hat mit den USA lediglich eine Partie (in der Nacht zum Mittwoch gegen Paraguay).

Zurück nach Schalke geht’s für die meisten Profis dann am Mittwoch: Am Donnerstag nehmen sie dann auf Schalke wieder das Training auf. Thilo Kehrer hingegen bleibt die ganze Woche bei den Königsblauen: Der Abwehrspieler sagte wegen seiner Augenverletzung auch das zweite Spiel der U21 am Dienstag gegen Kosovo ab.