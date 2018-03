Nach der Derby-Niederlage gegen den ETB schoß sich die SpVg. Schonnebeck am Sonntag den Frust von der Seele. Schlusslicht DSC 99 Düsseldorf wurde mit 10:2 (4:1) abgefertigt.

Schonnbecks Trainer Dirk Tönnies kündigte vor der Partie gegen die Düsseldorfer eine Reaktion auf das verlorene Derby am vergangenen Spieltag an. Vor genau 269 Zuschauern zeigte seine Mannschaft eine Reaktion, mit der niemand gerechnet hatte. Zweistellig schickten die Schonnebecker die Gäste aus Düsseldorf nach Hause.

Vergebener Elfer ist der Anfang eines Schützenfestes

Das muntere Toreschießen begann schon in der 15. Minute. Kevin Barra erzielte die Führung für die Gastgeber, nachdem Georgios Ketsatis einen Elfmeter verschoss. Ebenfalls per Strafstoß erhöhte Marc Enger, Torjäger vom Dienst, auf 2:0. Keine fünf Minuten später netzte er wieder ein - 3:0. Das Team des Tabellenletzten war zwar körperlich auf dem Spielfeld anwesend, ließ die Gastgeber jedoch ohne Gegenwehr gewähren. Ein peinlicher Auftritt. Dominik Enz erhöhte auf 4:0. Doch Düsseldorf sendete kurz vor der Pause ein Lebenszeichen und verkürzte wie aus dem Nichts auf 1:4. Die Abwehr der Schwalben sah dabei nicht gut aus. Doch die Hausherren blieben torhungrig.

Enger schnürt Viererpack

Marc Enger war es dann wieder, der den Torreigen in Halbzeit zwei eröffnete (53.) und auf 5:1 erhöhte. Doch die Gäste aus der Landeshauptstadt nutzten abermals einen kleinen Abwehrfehler der Essener aus. Norichika Nomiya verkürzte auf 2:5 (63.). Georgios Ketsatis trug sich direkt danach doch noch in die Torschützenliste ein, ebenso wie Kevin Barra, der für das 7:2 und 8:2 sorgte. Der eingewechselte Zander erhöhte mit dem dritten Foul-Elfmeter auf 9:2. Marc Enger war es schließlich, der in der 90. Minute das 10:2 erzielte. Trainer Dirk Tönnies zeigte sich nach dem Kantersieg mehr als zufrieden. "Was soll ich mich jetzt hierhin setzen und die Fehler suchen? Das Ergebnis sagt alles, die Fans und meine Spieler haben sich das Ergebnis verdient", lautete seine kurze, aber treffende Analyse. Als nächstes steht für die Schonnebecker das Auswärtsspiel beim 1. FC Monheim an.

Rauswürfe beim DSC 99?

Gästetrainer Andreas Billetter war nach dem Spiel bedient: "Bei dem Ergebnis brauche ich nicht mehr viel sagen, wir waren ein dankbarer Aufbaugegner." Er führte die Niederlage auch auf das Verletzungspech zurück. Es standen nur drei Akteure auf dem Feld, die auch im Hinspiel dabei waren. Ferner bemängelte er die Trainingseinstellung einiger Mannschaftsteile. "Am Freitag waren nur neun Spieler beim Abschlusstraining", sagte er und kündigte personelle Konsequenzen an, die im Verlauf der kommenden Woche bekannt gegeben werden, ehe es am Donnerstag gegen den VfB Homberg geht. "Wir werden einige faule Äpfel entsorgen", meinte er nur.