Erfolgreich brachte Holzwickeder SC den Auswärtstermin beim SC Neheim über die Bühne und gewann das Match mit 1:3.

Holzwickede ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel beim Gast hatte Neheim schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Neheim Schröter und Seber für Alaiz und Trägner aufliefen, starteten bei Holzwickeder SC Duwe und Hoppe statt Venos und Garando. 135 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC Neheim schlägt – bejubelten in der neunten Minute den Treffer von Thymor Schwarzenberg zum 1:0. Eine starke Leistung zeigte Nico Berghorst, der sich mit einem Doppelpack für Holzwickede meldete (33./40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Gianluca Greco in der 58. Minute für Mahmut Yavuzaslan eingewechselt wurde. Mit dem 3:1 sicherte Berghorst dem HSC nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (83.). Am Ende nahm die Holzwickeder bei Neheim einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Niederlage behält der SC Neheim den achten Tabellenplatz. Gewinnen hatte beim Gastgeber zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Holzwickeder SC stabilisiert nach dem Erfolg über Neheim die eigene Position im Klassement. Neun Spiele ist es her, dass Holzwickede zuletzt eine Niederlage kassierte. Der HSC sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon zwölf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. In der Defensive von Holzwickeder SC greifen die Räder ineinander, sodass Holzwickede im bisherigen Saisonverlauf erst 20-mal einen Gegentreffer einsteckte. Am 02.04.2018 empfängt der SC Neheim in der nächsten Partie die Spvgg Erkenschwick. Der HSC hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 08.04.2018 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.