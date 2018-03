Die SG Castrop-Rauxel gewann das Sonntagsspiel gegen den FC Hillerheide mit 3:1.

Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Castrop-Rauxel hatte sie letztendlich mit 3:2 für sich entschieden. Unter dem Strich nahm der Gast bei Hillerheide einen Auswärtssieg mit.

Wann bekommt der FC Hillerheide die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SG Castrop-Rauxel gerät Hillerheide immer weiter in die Bredouille. Nach dem achten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der FC Hillerheide im Klassement weiter an Boden. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gastgeber das Problem. Erst 27 Treffer markierte die Hillerheider – kein Team der Bezirksliga Westfalen 9 ist schlechter.

Castrop-Rauxel bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Der Aufsteiger ist seit vier Spielen unbezwungen. Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Hillerheide am 02.04.2018 auf Westfalia Gelsenkirchen trifft und die SG Castrop-Rauxel gegen Blau Gelb Schwerin spielt.