Nichts zu holen gab es für den 1.

FC Bocholt beim SV Straelen. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Straelen vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel bei Bocholt hatte der SVS schlussendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Zwei Änderungen in der Startelf vom Gast: Kilav und Göbel begannen anstelle von Bock und Bugla. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ismail Öztürk für den 1. FC Bocholt zur Führung (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Justin Bock in der 56. Minute für Emre Kilav eingewechselt wurde. Rene Jansen schockte Bocholt und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Straelen (58./79.). Letzten Endes ging Straelen im Duell mit dem FCB als Sieger hervor.

Seit zehn Begegnungen hat der SVS das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Mit dem Sieg baut der Spitzenreiter die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Aufsteiger 15 Siege, fünf Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Prunkstück des SV Straelen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 26 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Straelener übernimmt mit dem Sieg gegen den 1. FC Bocholt die Tabellenführung.

Bocholt baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Durch diese Niederlage fällt die Bocholter in der Tabelle auf Platz zehn. Nächster Prüfstein für Straelen ist der VfB 03 Hilden auf gegnerischer Anlage (Donnerstag, 19:30). Der FCB misst sich zur selben Zeit mit dem VfB Speldorf.