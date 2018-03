Der SV Hönnepel-Niedermörmter gewinnt das Kellerduell vor heimischem Publikum mit 5:2 gegen Viktoria Buchholz.

Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Buchholz mit 3:2 gesiegt.

Hönnepel veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf zwei Positionen. Für Schneider und Hanysek spielten diesmal Seidel und Hauffe. Die Viktoria dagegen setzte auf die gleiche Startelf. 77 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Hö-Nie schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Andre Trienenjost zum 1:0. Konrad Kaczmarek nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Felix van Berk von Viktoria Buchholz den Platz. Für ihn spielte Maik Hoppe weiter (48.). Damian Raczka legte in der 49. Minute zum 3:0 für den SV Hönnepel-Niedermörmter nach. Eine starke Leistung zeigte Gianluca Altomonte, der sich mit einem Doppelpack für Buchholz meldete (57./65.). Für den nächsten Erfolgsmoment von Hönnepel sorgte Luca Plum (77.), ehe Samet Kanoglu das 5:2 markierte (89.). Letztlich hat die Viktoria den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, den SV Hö-Nie, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

Durch den Erfolg verbessert sich der SV Hönnepel-Niedermörmter im Klassement auf Platz 16. Der Absteiger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zwölf zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz.

Wann findet Viktoria Buchholz die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Hönnepel setzte es eine neuerliche Pleite, womit Buchholz im Klassement weiter abrutscht. Die Viktoria musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die formschwache Abwehr, die bis dato 68 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Tabellenletzten in dieser Saison. Kommende Woche tritt der SV Hö-Nie beim VfL Repelen an (Donnerstag, 19:30 Uhr), parallel genießt Viktoria Buchholz Heimrecht gegen den SV Burgaltendorf.