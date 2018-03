Gegen den SC 20 Oberhausen holte sich der SC Buschhausen 1912 eine 1:5-Schlappe ab.

Buschhausen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Oberhausen für sich entschieden und einen 5:2-Sieg gefeiert.

Der SC Buschhausen 1912 startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Hendel und k.A. für Scholz und Krettek. Auch der SC 20 Oberhausen stellte um und begann mit Lenz, Grohmann, Alhassan und van Hüth für Möllmann, Grohmann, Bongers und Bongers.

Ümit Ertural nutzte die Chance für Oberhausen und beförderte in der sechsten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Christian Breßer die Akteure in die Pause. Dominik Sebastian, der von der Bank für Alper Sarikaya kam, sollte für neue Impulse bei Buschhausen sorgen (46.). Marcel Bongers und Kevin Bongers kamen für die Teamkollegen Hamid Alhassan und Ricardo Lenz zum Wiederanpfiff auf das Feld. Sascha Knobloch beförderte das Leder zum 2:0 des SC 20 über die Linie (47.). Der dritte Streich des Gastes war David Fojcik vorbehalten (50.). Die letzten Zweifel der 200 Zuschauer am Sieg des Aufsteigers waren ausgeräumt, als Ertunc Turan in der 77. Minute das 4:0 schoss. Das 5:0 für den SC 20 Oberhausen stellte Ertural sicher. In der 80. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Dem SCB kam kurz vor dem Ende durch Sebastian zum Ehrentreffer (89.). Schließlich strich Oberhausen die Optimalausbeute gegen den SC Buschhausen 1912 ein.

Buschhausen befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SC 20 weiter im Abstiegssog. Die Not des SCB wird immer größer. Gegen den SC 20 Oberhausen verlor der SC Buschhausen 1912 bereits das dritte Ligaspiel am Stück. Buschhausen musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur drei Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit 76 Toren fing sich der Tabellenletzte die meisten Gegentore in der Bezirksliga Niederrhein 6.

Oberhausen springt mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der der Sportclub 20 ungeschlagen ist. Die Oberhausener sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 14 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt der SC 20 den besten Angriff der Bezirksliga Niederrhein 6.

Nach der klaren Niederlage gegen den SC 20 Oberhausen ist der SCB weiter das defensivschwächste Team der Bezirksliga Niederrhein 6. Während der SC Buschhausen 1912 am nächsten Donnerstag (19:30 Uhr) bei Fortuna Bottrop gastiert, duelliert sich Oberhausen zeitgleich mit dem 1. FC Bocholt 2.