Am Sonntag trennten sich der SV Emmerich-Vrasselt und Fortuna Bottrop unentschieden mit 2:2.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis begnügen müssen.

Emmerich-Vrasselt nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit van Niersen und Rütjes statt Janßen und Schulz. Auch Bottrop tauschte auf einer Position. Wenderdel stand für Sahin in der Startformation.

Emre Kilic nutzte die Chance für die Fortuna und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung des Gastes. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 46. Minute versenkte Mathias Pfände den Ball im Tor von Fortuna Bottrop. Für das zweite Tor von Bottrop war Gino Pöschl verantwortlich, der in der 55. Minute das 2:1 besorgte. In der 66. Minute war Pfände mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Letztlich gingen der SV Emmerich-Vrasselt und die Fortuna mit jeweils einem Punkt auseinander.

Emmerich-Vrasselt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Fortuna Bottrop den neunten Platz in der Tabelle ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Bottroper seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her. Als Nächstes steht für den SV Emmerich-Vrasselt eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (19:30 Uhr) geht es gegen den SV Krechting. Bottrop empfängt parallel den SC Buschhausen 1912.