Durch ein 3:0 holte sich die Spvgg.

Sterkrade-Nord zu Hause drei Punkte. Der Gast VfL Repelen hat das Nachsehen. Der VfL Repelen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 3:0 gesiegt.

Während bei Sterkrade-Nord diesmal Vogel für Tempes begann, standen bei Repelen Etuk, Terasa, Gülkan, Özcan, Sylla und Vardar statt Nowicki, Celik, Ait Dada, Brempong, Etuk und Ameti in der Startelf. 125 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Sterkrade schlägt – bejubelten in der dritten Minute den Treffer von Sven Konarski zum 1:0. Der VfL glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für die Spvgg. Sterkrade-Nord in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Julius Terasa vom VfL Repelen den Platz. Für ihn spielte Mevlüt Furkan Celik weiter (53.). Hilal Ali Khan versenkte die Kugel zum 2:0 für Sterkrade-Nord (63.) Oguzhan Cuhaci stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für den Gastgeber her (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Nordler Repelen 3:0.

Nach diesem Erfolg steht Sterkrade auf dem fünften Platz der Landesliga Niederrhein 2. Sieben Spiele ist es her, dass die Sterkrader zuletzt eine Niederlage kassierte. Mit dem Sieg baut die Spvgg. Sterkrade-Nord die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sterkrade-Nord zwölf Siege, vier Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Die Angriffsreihe von Sterkrade lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 57 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Trotz der Niederlage fällt der VfL in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Der VfL Repelen musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Repelen insgesamt auch nur sechs Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Wo beim VfL der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 17 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nächster Prüfstein für die Spvgg. Sterkrade-Nord ist der SV Schwafheim auf gegnerischer Anlage (Donnerstag, 19:30). Der VfL Repelen misst sich zur selben Zeit mit dem SV Hönnepel-Niedermörmter.