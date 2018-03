Die Auswärtspartie für die SF Hamborn 07 ging erfolglos vonstatten.

Der ESC Rellinghausen bezwang Hamborn mit 3:1. Das Hinspiel hatte Rellinghausen bei der Löwen mit 2:1 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der ESC Rellinghausen mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Neuse und Jasberg für Schüring und Nipken. Auch Hamborn baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Rademacher, Stuber und Namoni anstatt Markic, Surkau und Ünal.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Oliver Rademacher das 1:0 zugunsten der Löwen (40.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Anstelle von Denis Dluhosch war nach Wiederbeginn Ruben Nipken für Rellinghausen im Spiel. 120 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 49. Minute den Treffer von Max Richter zum 1:1. In der 60. Minute brachte Nipken den Ball im Netz der SF Hamborn 07 unter. In der 78. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Ahmet Talha Kilinc und Valentin Markic auf den Platz und ersetzten Blinort Namoni und Lars Gronemann. Kurz vor Ultimo war noch Zaven Varjabetyan zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des ESC verantwortlich (82.). Schließlich sprang für den ESC Rellinghausen gegen Hamborn ein Dreier heraus.

Rellinghausen behauptet nach dem Erfolg über die Löwen den vierten Tabellenplatz. Der ESC ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Offensivabteilung des ESC Rellinghausen funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 54-mal zu.

In der Tabelle liegt die SF Hamborn 07 nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Der Aufsteiger baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Die Hamborner Löwen musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hamborner insgesamt auch nur acht Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Am kommenden Mittwoch trifft Rellinghausen auf den Duisburger SV 1900, Hamborn spielt tags darauf gegen die SF Niederwenigern.