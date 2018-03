Nichts zu holen gab es für Arminia Klosterhardt beim SV Sonsbeck.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 1:0. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Klosterhardt für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SV Sonsbeck Janßen, Efthimiou und Prause für Tenbruck, Schmidt und Leurs aufliefen, starteten bei Arminia Klosterhardt Uslu, Kahnert, Hasel, Thieler und Schumacher statt Trimborn, Pohlhuis, Hevendehl, Bauer und Wolff.

Torlos ging es in die Kabinen. In der 56. Minute wurde Tommy Groll für Mirac Akgün eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Cristian Voicu, der von der Bank für Jonas Höptner kam, sollte für neue Impulse bei Sonsbeck sorgen (60.). Voicu brach für den SV Sonsbeck den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung für Sonsbeck. Letzten Endes holte die Sonsbecker gegen Klosterhardt drei Zähler.

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SV Sonsbeck auf den elften Rang klettert. Sonsbeck ist seit vier Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage behält die Arminia den zehnten Tabellenplatz. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gast insgesamt nur vier Zähler. Nächster Prüfstein für den SV Sonsbeck ist auf gegnerischer Anlage der FSV Duisburg (Donnerstag, 20:00 Uhr). Arminia Klosterhardt misst sich am gleichen Tag mit dem PSV Wesel-Lackhausen.