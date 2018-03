Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SV Scherpenberg und dem FSV Duisburg endete mit einem 3:3-Remis.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel bei Duisburg hatte Scherpenberg schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Der SV Scherpenberg nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Sogolj statt Terzi. Auch der FSV tauschte auf vier Positionen. Dort standen Zarifoglu, Rasitoglou, Husic und Paleka für Basaran, Yildirim, Bayram und Bulut in der Startformation.

Housein Rasitoglou versenkte den Ball in der 25. Minute im Netz von Scherpenberg. 400 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Almir Sogolj zum 1:1. In der 40. Minute fiel der Führungstreffer für den Aufsteiger durch ein Eigentor. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Ercan Sendag das 3:1 nach (45.). Mit der Führung für den SV Scherpenberg ging es in die Kabine. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Rasitoglou vom FSV Duisburg den Platz. Für ihn spielte Alison Rafael Leite Dos Santos weiter (51.). Scherpenberg musste den Treffer von Edin Husic zum 2:3 hinnehmen (59.). In der 63. Minute gelang Duisburg, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Fatih Duran. Am Ende stand es zwischen dem SV Scherpenberg und dem FSV pari.

Scherpenberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Seit fünf Begegnungen hat die Scherpenberger das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt der FSV Duisburg den zweiten Platz in der Tabelle ein. Der SV Scherpenberg tritt am kommenden Donnerstag beim 1. FC Kleve an, Duisburg empfängt am selben Tag den SV Sonsbeck.